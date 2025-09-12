Газета
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи усилил снижение

Ведомости

Российский рынок акций ускорил снижение после решения Центробанка снизить ключевую ставку до 17% годовых и заявлений президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2850 пунктов и обновил минимум с начала августа, следует из данных площадки.

По состоянию на 17:25 мск индекс Мосбиржи упал на 2,23% и достиг 2 843,29 пунктов. Лидерами снижения стали ГК «Самолет» (-3,55%), «Аэрофлот» (-3,53%), «Роснефть» (-3,12%) и «Газпром» (-3,03%).

12 сентября совет директоров ЦБ принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Еще трое сомневались в решении и предполагали, что ставка может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов прогнзировали, что регулятор понизит ее до 16%.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил FoxNews, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию. Среди них он перечислил санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти из страны и введение дополнительных пошлин на товары.

