Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры «Фосагро» одобрили дивиденды меньше рекомендации СД

Ведомости

Акционеры одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений ПАО «Фосагро» одобрили решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2025 г. в размере 273 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов установлено 1 октября 2025 г.

7 августа совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие этого года в размере 387 руб. за акцию.

В I квартале 2025 г. компания увеличила выручку на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Она достигла 298,6 млрд руб. Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. вырос более чем в два раза, до 56,5 млрд руб. Объем производства агрохимической продукции возрос на 4% – до 6,12 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её