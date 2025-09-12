Акционеры «Фосагро» одобрили дивиденды меньше рекомендации СД
Акционеры одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений ПАО «Фосагро» одобрили решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2025 г. в размере 273 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов установлено 1 октября 2025 г.
7 августа совет директоров «Фосагро» рекомендовал выплату дивидендов за первое полугодие этого года в размере 387 руб. за акцию.
В I квартале 2025 г. компания увеличила выручку на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Она достигла 298,6 млрд руб. Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. вырос более чем в два раза, до 56,5 млрд руб. Объем производства агрохимической продукции возрос на 4% – до 6,12 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем за такой же период прошлого года.