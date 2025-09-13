Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:12 мск 13 сентября. О времени возобновления торгов сообщат дополнительно, говорится в заявлении площадки.
11 сентября Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке с 15:23 до 15:55 мск.
До этого в последний раз подобное происходило 22 апреля: тогда торги на срочном рынке были остановлены в 13:48 мск из-за конфигурационной ошибки сетевого оборудования. К 14:05 система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг прошел в 14:30, а сами торги возобновились в 14:20 мск.