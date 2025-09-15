«Дочка» Fix Price приобрела 13,7 млн акций компании в рамках buyback

В первом полугодии 2025 г. выручка торговой сети по МСФО выросла на 4,5% до 148,2 млрд руб. Чистая прибыль упала на 56% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г., достигнув 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.