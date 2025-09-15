«Дочка» Fix Price приобрела 13,7 млн акций компании в рамках buyback
Дочернее общество ООО «Бэст Прайс» ПАО «Фикс Прайс» с 1 по 12 сентября приобрело 13,7 млн акций компании на Мосбирже в рамках программы buyback (выкуп собственных акций). Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции на открытом рынке могут приобретаться с 1 сентября, программа может продлиться до 6 месяцев. Ее максимальный объем составляет 1% уставного капитала компании (1 млрд акций). Выкупленные бумаги могут использоваться в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников.
Fix Price является одной из крупнейших в мире и ведущей в России сетью магазинов низких фиксированных цен.
В первом полугодии 2025 г. выручка торговой сети по МСФО выросла на 4,5% до 148,2 млрд руб. Чистая прибыль упала на 56% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 г., достигнув 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 17,8% и составила 16,4 млрд руб.