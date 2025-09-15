Индекс РТС вырос после публикации Центробанком официальных курсов валют

11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что улучшения в отношениях России и США могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала. В то же время ухудшение в отношениях РФ и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.