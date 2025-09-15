Индекс РТС вырос после публикации Центробанком официальных курсов валют
Индекс РТС вырос после публикации Центральным банком России официальных курсов валют, следует из данных торгов.
По состоянию на 18:25 мск индекс РТС увеличился на 0,59 и составил 1066,41 пункта. Индекс Московской биржи сократился на 1% и достиг 2811,44 пункта.
15 сентября Банк России установил официальный курс доллара на 16 сентября на уровне 83,07 руб. (-1,31 руб.). Курс евро понизился на 1,88 руб. и достиг 97,45 руб. Курс юаня опустился на 0,23 руб. до 11,59 руб.
11 сентября главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец сообщила «Ведомостям», что эксперты видят перелом тренда в сторону ослабления рубля. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что улучшения в отношениях России и США могут привести к новому витку укрепления рубля в диапазон 70–80 руб./$ на ожиданиях притока иностранного капитала. В то же время ухудшение в отношениях РФ и Запада и новые санкции могут быстро вернуть рубль в район 90 руб./$.