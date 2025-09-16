Чукотка разместит пилотный выпуск народных облигаций на «Финуслугах» 30 сентября
Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа готовится к размещению государственных облигационных займов. Их размещение запланировано 30 сентября на площадке Московской биржи – «Финуслуги». Об этом сообщило правительство региона.
Стоимость облигации составит 1000 руб. Всего во время пилотного выпуска ценных бумаг планируется привлечь 140 млн руб. Привлеченные средства власти собираются направить на реализацию проектов инициативного бюджетирования.
4 сентября 2024 г. губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что регион разрабатывает с Мосбиржей механизм выпуска регионом народных облигаций, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам. Он уточнил, что бумаги будут социальными и целевыми – за счет привлеченных денег будут финансироваться объекты в рамках мастер-планов развития дальневосточных городов и агломераций.
С 2021 г. россияне могут покупать через «Финуслуги» народные облигации регионов. Отличие таких облигаций в том, что их могут приобрести только физлица, они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка.
Старший управляющий директор по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин на ВЭФе говорил, что на сегодня Калининградская, Ульяновская и Томская области, Москва и Красноярск провели девять выпусков народных облигаций суммарно на 5 млрд руб.