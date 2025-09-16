Цена Brent выросла до $67,58 за баррель

Оценка роста спроса на нефть по итогам 2026 г. сократилась с 699 000 б/с до 698 000 б/с. Агентство также скорректировало данные по спросу на нефть в сторону повышения. В 2024 г. спрос оценивается в 103,14 млн б/с, в 2025 г. – 103,87 млн б/с (в августе – 103,74 млн б/с), в 2026 г. – 104,57 млн б/с (в августе – 104,44 млн б/с).