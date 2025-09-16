ВТБ сообщил о новом этапе допэмиссии
ВТБ открывает сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Ожидаемой датой объявления цены размещения определено 19 сентября. Об этом сообщается на сайте банка.
Сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке состоится с 16 по 18 сентября 2025 г. включительно, но может быть завершен досрочно по решению финансовой организации.
Цену размещения установят после формирования книги заявок. Ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Мосбирже в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября (73,9 руб. за акцию) и цену на момент завершения сбора заявок.
31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Уточнялось, что номинал бумаги составит 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). Первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов оценил объем допэмиссии акций в 80–90 млрд руб. По его словам, за счет выпуска дополнительных обыкновенных акций финансовая организация планирует укрепить капитальную базу.
15 сентября ВТБ сообщил, что банк получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций суммарным номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии. Число дополнительных акций, которые могут быть размещены по открытой подписке, составляет 1,17 млрд.