Мосбиржа ввела временный запрет на короткие позиции по акциям ВТБ

16 сентября ВТБ открыл сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке проходит с 16 по 18 сентября 2025 г. включительно, но может завершиться досрочно по решению банка. Ожидаемой датой объявления цены размещения объявлено 19 сентября.