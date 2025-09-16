Мосбиржа ввела временный запрет на короткие позиции по акциям ВТБ
Московская биржа ввела временный запрет на короткие позиции по акциям ВТБ. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Соответствующее решение было принято из-за проведения банком сбора заявок на допэмиссию с 16 по 18 сентября 2025 г.
16 сентября ВТБ открыл сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке проходит с 16 по 18 сентября 2025 г. включительно, но может завершиться досрочно по решению банка. Ожидаемой датой объявления цены размещения объявлено 19 сентября.
31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Номинал бумаги составит 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). Первый зампредседателя правления финансовой организации Дмитрий Пьянов оценивал объем допэмиссии акций в 80–90 млрд руб. Он уточнил, что за счет выпуска дополнительных обыкновенных акций банк собирается укрепить капитальную базу.
15 сентября стало известно, что ВТБ получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций суммарным номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии. Количество дополнительных бумаг, которые могут быть размещены по открытой подписке, составляет 1,17 млрд.