ЦБ одобрил выпуск акций Ozon после редомициляции

Ведомости

Центральный банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 1-01-17182-А, 1-02-17182-А и 1-01-17182-А соответственно. Решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты государственной регистрации в Калининградской области.

4 сентября Ozon сообщил о подаче документов для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершить процесс планируется в октябре 2025 г.

За несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Московской бирже будут временно приостановлены по требованию российского законодательства. Ожидается, что они возобновятся до конца 2025 г. Площадка заранее проинформирует об этом инвесторов.

