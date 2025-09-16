Акции БСПБ упали после выхода отчетности
Обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) на Московской бирже подешевели на 2,10% и достигли 352,39 руб. к 11:45 мск. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
16 сентября БСПБ представил финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за восемь месяцев 2025 г. и август текущего года. Согласно отчету, выручка банка с начала года выросла на 12,4% по сравнению с тем же периодом 2024 г. и достигла 66,8 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 6,2% год к году и составила 31,7 млрд руб.
Выручка банка за август 2025 г. уменьшилась на 0,3% по сравнению с августом 2024 г., до 7,6 млрд руб. Чистая прибыль упала на 41% и достигла 2,6 млрд руб. Чистый процентный доход сократился на 5,3% и составил 5,6 млрд руб. В банке заявили, что снижение произошло на фоне динамики ключевой ставки из-за специфики бизнес-модели БСПБ, которая основана на существенной доле «дешевого» фондирования и корпоративных кредитов с плавающей ставкой.
22 августа БСПБ подвел итоги работы за первое полугодие и II квартал по МСФО и объявил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли (16,61 руб. на обыкновенную акцию и 22 коп. – на привилегированную). Общая сумма выплат по итогам полугодия составит 7,4 млрд руб. Собрание акционеров запланировано на 25 сентября.
В тот же день на торгах обыкновенные акции «Санкт-Петербурга» подешевели на 5,71% до 366,52 руб., «префы» – на 0,38% до 65,65 руб.