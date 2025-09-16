Акции БСПБ упали после выхода отчетности

16 сентября БСПБ представил финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за восемь месяцев 2025 г. и август текущего года. Согласно отчету, выручка банка с начала года выросла на 12,4% по сравнению с тем же периодом 2024 г. и достигла 66,8 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 6,2% год к году и составила 31,7 млрд руб.