Мосбиржа приостановит торги расписками Ozon с 25 сентября
Московская биржа с 25 сентября временно приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией компании. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
С 17 сентября допустимы коды расчетов, предусматривающие срок сделки репо до одного торгового дня включительно. Последним торговым днем в «стакане Т+1» станет 22 сентября. 23 и 24 сентября сделки с бумагами смогут совершать только профучастники. 25 сентября торги приостановят для всех участников рынка.
Мосбиржа также ввела временный запрет на короткие позиции Ozon с 17 сентября.
16 сентября Банк России одобрил регистрацию выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты государственной регистрации в Калининградской области.
4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершение процесса планируется в октябре 2025 г. Тогда же сообщалось, что за несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Мосбирже будут приостановлены по требованию российского законодательства. Они возобновятся до конца 2025 г.