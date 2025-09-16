Мосбиржа приостановит торги расписками Ozon с 25 сентября

4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершение процесса планируется в октябре 2025 г. Тогда же сообщалось, что за несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Мосбирже будут приостановлены по требованию российского законодательства. Они возобновятся до конца 2025 г.