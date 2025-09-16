Ozon: пауза в торгах расписками продлится несколько недель

4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). 16 сентября Центробанк одобрил регистрацию выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А МКПАО «Озон». Решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты государственной регистрации в Калининградской области.