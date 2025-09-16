Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Ozon: пауза в торгах расписками продлится несколько недель

Ведомости

Пауза в торгах расписками Ozon продлится несколько недель. Приостановка нужна для автоматической конвертации депозитарных расписок, которые находятся в российских депозитариях, в акции российской компании. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

По его словам, после возобновления торгов на бирже будут обращаться бумаги Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). В компании ожидают регистрацию российского юридического лица в Калининградской области в конце сентября.

4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). 16 сентября Центробанк одобрил регистрацию выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А МКПАО «Озон». Решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты государственной регистрации в Калининградской области.

В этот же день Мосбиржа объявила о временной приостановке с 25 сентября торгов расписками Ozon из-за редомициляции компании. Торговая площадка также ввела временный запрет на короткие позиции Ozon с 17 сентября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь