Ozon: пауза в торгах расписками продлится несколько недель
Пауза в торгах расписками Ozon продлится несколько недель. Приостановка нужна для автоматической конвертации депозитарных расписок, которые находятся в российских депозитариях, в акции российской компании. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, после возобновления торгов на бирже будут обращаться бумаги Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). В компании ожидают регистрацию российского юридического лица в Калининградской области в конце сентября.
4 сентября Ozon подал документы для государственной регистрации компании в качестве МКПАО «Озон» в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). 16 сентября Центробанк одобрил регистрацию выпусков обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А МКПАО «Озон». Решение о государственной регистрации и регистрации проспекта акций компании вступит в силу с даты государственной регистрации в Калининградской области.