Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 17 сентября

Инвесторам будут предложены бумаги выпуска 26246 с погашением 12 марта 2036 г. и выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.