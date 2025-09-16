Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 17 сентября
Министерство финансов 17 сентября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков. Об этом сообщило ведомство.
Инвесторам будут предложены бумаги выпуска 26246 с погашением 12 марта 2036 г. и выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.
10 сентября Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. и выпуска 26248 с погашением 16 мая 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения. 13 августа состоялись аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26247 с погашением 11 мая 2039 г. и выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г.
В августе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. По его словам, российский рынок госдолга адаптировался к уходу иностранных инвесторов и может «жить и без них».