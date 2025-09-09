Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 10 сентября
Министерство финансов Россиии 10 сентября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инвесторам будут предложены бумаги выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. и выпуска 26248 с погашением 16 мая 2040 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
Подать заявки можно через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам пройдут на следующий рабочий день.
13 августа Минфин провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26247 с погашением 11 мая 2039 г. и выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. в объеме остатков, доступных для размещения.
11 августа директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. Он указал, что российский рынок госдолга адаптировался к уходу иностранных инвесторов и может «жить и без них».