Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 10 сентября

11 августа директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов оценил перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. Он указал, что российский рынок госдолга адаптировался к уходу иностранных инвесторов и может «жить и без них».