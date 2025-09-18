ЦБ собирается создать базу квалифицированных инвесторов
Центральный банк России планирует создать реестр квалифицированных инвесторов, которые получили этот статус по результатам сдачи специального экзамена. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута в кулуарах Московского финансового форума.
«Мы рассчитываем, что в этом году появится экзамен, потому что уже есть несколько организаторов, кто близки к запуску», – уточнил Мамута (цитата по «Интерфаксу».
Он добавил, что брокеры получат доступ к базе в рамках информационного обмена по закрытому протоколу.
В июле ЦБ уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Теперь размер дохода должен составлять не менее 12 млн руб. в год за последние два года. В то же время в комбинации с другими критериями требование по размеру ежегодного дохода снижается до 6 млн руб. В эту сумму не входят доходы от продажи недвижимости.
По образовательному критерию вместо требования о наличии высшего экономического образования был установлен перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. Так человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн руб. В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, добавлены международные сертификаты, используемые в качестве требований к инвестиционным советникам.