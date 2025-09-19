Газета
Главная / Инвестиции /

Цена размещения в рамках допэмиссии ВТБ составила 67 рублей за акцию

Ведомости

Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 руб. за бумагу. Об этом сообщается на сайте банка.

Общий объем выпуска составит 1,26 млрд акций, из которых на 94,8 млн бумаг уже поданы заявки по преимущественному праву. При условии полного размещения допэмиссии финансовая организация может привлечь в капитал 84,7 млрд руб.

Отмечается, что размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 г. Привлеченные средства ВТБ собирается направить на общие корпоративные цели.

31 июля наблюдательный совет ВТБ одобрил допэмиссию 1,26 млрд обыкновенных акций по открытой подписке. Номинал бумаги составит 50 руб. (63,2 млрд руб. на весь объем). Первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов оценивал объем допэмиссии акций в 80–90 млрд руб.

15 сентября ВТБ сообщил, что банк получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций суммарным номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии. На следующий день финансовая организация открыла сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Он проводился с 16 по 18 сентября.

