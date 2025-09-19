Цена размещения в рамках допэмиссии ВТБ составила 67 рублей за акцию
Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 руб. за бумагу. Об этом сообщается на сайте банка.
Общий объем выпуска составит 1,26 млрд акций, из которых на 94,8 млн бумаг уже поданы заявки по преимущественному праву. При условии полного размещения допэмиссии финансовая организация может привлечь в капитал 84,7 млрд руб.
Отмечается, что размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 г. Привлеченные средства ВТБ собирается направить на общие корпоративные цели.
15 сентября ВТБ сообщил, что банк получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций суммарным номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии. На следующий день финансовая организация открыла сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Он проводился с 16 по 18 сентября.