Цена размещения в рамках допэмиссии ВТБ составила 67 рублей за акцию

15 сентября ВТБ сообщил, что банк получил 14 201 заявление на покупку 94,8 млн акций суммарным номинальным объемом 4,7 млрд руб. по преимущественному праву в рамках допэмиссии. На следующий день финансовая организация открыла сбор заявок на участие во вторичном публичном предложении (SPO) акций. Он проводился с 16 по 18 сентября.