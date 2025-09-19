Газета
В Минфине спрогнозировали рост цен на золото

Ведомости

Цена на золото имеет потенциал для дальнейшего роста на фоне снижения роли резервных валют. Об этом заявил RT заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Моиссев выразил мнение, что наблюдаемый рост цен не является пределом и золото продолжит расти в дальнейшем. По его словам, по мере заката роли резервных валют люди все больше будут фокусироваться на золоте.

«Помните, некоторое время назад мы заявили, что будем преимущественно закупать золото в Гохран? Так вот, мы придерживаемся этой стратегии и считаем, что она правильная. До сих пор она показала очень хорошие результаты», – подчеркнул замминистра.

17 сентября биржевая цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию и достигла отметки в $3744. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Сейчас ставка установлена на уровне 4–4,25% годовых.

9 сентября цена золота на бирже Comex превысила отметку в $3700 за унцию, обновив исторический рекорд. 2 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на Comex впервые в истории поднялась выше $3600 за тройскую унцию.

