Биржевая цена на серебро превысила $44 впервые с 2011 года

19 сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о потенциале для дальнейшего роста цены на золото на фоне снижения роли резервных валют. По его мнению, наблюдаемый рост цен не является пределом и золото продолжит расти в будущем. Моисеев отметил, что по мере заката роли резервных валют люди все больше будут фокусироваться на золоте.