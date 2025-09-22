Биржевая цена на серебро превысила $44 впервые с 2011 года
Биржевая цена серебра превысила $44 за тройскую унцию впервые с 22 августа 2011 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08:46 мск, цена серебра составила $44,01 за тройскую унцию (+0,33%). К 09:35 мск стоимость драгметалла опустилась до $43,93.
17 сентября биржевая цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию и достигла отметки в $3744. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США опустить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Сейчас ставка установлена на уровне 4–4,25% годовых.
19 сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о потенциале для дальнейшего роста цены на золото на фоне снижения роли резервных валют. По его мнению, наблюдаемый рост цен не является пределом и золото продолжит расти в будущем. Моисеев отметил, что по мере заката роли резервных валют люди все больше будут фокусироваться на золоте.