Цена золота впервые в истории превысила $3750

19 сентября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о потенциале для дальнейшего роста цены на золото на фоне снижения роли резервных валют. Он заявил, что наблюдаемый рост цен не является пределом и золото продолжит расти в будущем. По мнению Моисеева, по мере заката роли резервных валют люди все больше будут фокусироваться на золоте.