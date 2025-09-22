Газета
Цена золота впервые в истории превысила $3750

Цена золота на бирже Comex превысила отметку в $3750 за унцию и обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.

По состоянию на 09:55 мск цена на золото выросла на 1,23% и достигла $3751,5.

17 сентября биржевая цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию и составила $3744. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США опустить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. В настоящий момент ставка установлена на уровне 4–4,25% годовых.

19 сентября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о потенциале для дальнейшего роста цены на золото на фоне снижения роли резервных валют. Он заявил, что наблюдаемый рост цен не является пределом и золото продолжит расти в будущем. По мнению Моисеева, по мере заката роли резервных валют люди все больше будут фокусироваться на золоте.

