Цена золота впервые в истории превысила $3750
Цена золота на бирже Comex превысила отметку в $3750 за унцию и обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 09:55 мск цена на золото выросла на 1,23% и достигла $3751,5.
17 сентября биржевая цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию и составила $3744. Это произошло на фоне решения Федеральной резервной системы США опустить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. В настоящий момент ставка установлена на уровне 4–4,25% годовых.
19 сентября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил о потенциале для дальнейшего роста цены на золото на фоне снижения роли резервных валют. Он заявил, что наблюдаемый рост цен не является пределом и золото продолжит расти в будущем. По мнению Моисеева, по мере заката роли резервных валют люди все больше будут фокусироваться на золоте.