Индекс IMOEX2 в утреннюю сессию вырос на 0,4%
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал умеренно позитивную динамику. К 07:01 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,4% и достиг 2752,99 пункта, следует из данных торговой площадки.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Лукойла» (+0,8%), «Сургутнефтегаза» (+0,8%), ПАО «Полюс» (+0,8%), МКПАО «Хэдхантер» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,7%), «Татнефти» (+0,7%), «Мосбиржи» (+0,5%), «Фосагро» (+0,5%), «МТС» (+0,4%), «Норильского никеля» (+0,4%). Подешевели акции ВТБ (-0,3%).
22 сентября Мосбиржа сообщила о возобновлении вечерней торговой сессии на денежном рынке. Профессиональные участники торгов могли заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо стали доступны акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.