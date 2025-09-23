Индекс IMOEX2 в утреннюю сессию вырос на 0,4%

22 сентября Мосбиржа сообщила о возобновлении вечерней торговой сессии на денежном рынке. Профессиональные участники торгов могли заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо стали доступны акции, облигации и клиринговые сертификаты участия.