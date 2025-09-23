Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 24 сентября
Министерство финансов России 24 сентября проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Инвесторам предложат бумаги выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. и выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.
17 сентября Минфин провел аукционы по продаже ОФЗ-ПД выпуска 26246 с погашением 12 марта 2036 г. и выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 г. в объеме остатков, доступных для размещения. 10 сентября прошли аукционы по продаже ОФЗ-ПД выпуска 26249 с погашением 16 июня 2032 г. и выпуска 26248 с погашением 16 мая 2040 г.
В августе аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов заявил «Ведомостям», что спрос на ОФЗ вырос на фоне серии недель инфляции и, как следствие, ожидания скорого снижения ключевой ставки Центрального банка.