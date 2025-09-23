Минфин проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ 24 сентября

Инвесторам предложат бумаги выпуска 26245 с погашением 26 сентября 2035 г. и выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 г. в объеме остатков, доступных для размещения. Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам состоятся на следующий рабочий день.