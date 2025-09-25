Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже продемонстрировал умеренно позитивную динамику. По состоянию на 07:01 мск индекс IMOEX2 вырос на 0,28% и достиг 2731,11 пункта, следует из данных торговой площадки.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Алросы» (+1,1%), «Норильского никеля» (+0,9%), ММК (+0,8%), «Северстали» (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК «Система» (+0,7%), МКПАО «Яндекс» (+0,7%), НЛМК (+0,6%), «Сургутнефтегаза» (+0,6%), ПИК (+0,6%), «Новатэка» (+0,6%), «Русала» (+0,6%). Лидерами снижения стали акции МТС (-0,3%), «Лукойла» (-0,1%), «Полюса» (-0,1%) и МКПАО «Хэдхантер» (-0,1%).
23 сентября индекс Мосбиржи достиг минимального значения в 2695,94 пункта и снизился более чем на 1,8% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможности Киева вернуть «всю Украину в первоначальном виде».
Трамп подчеркнул, что США продолжат поставки оружия странам НАТО, которое альянс потом отправит на Украину. По его мнению, при поддержке ЕС Киев сможет противостоять якобы уже находящейся в разрушенном состоянии экономике России.