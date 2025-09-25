Минфин ожидает несколько IPO госкомпаний в 2026 году

Возможность выхода Дом.РФ на биржу обсуждается с 2024 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Кабмин также одобрил внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров. Организатором IPO будет ВТБ. Глава банка Андрей Костин говорил, что подготовка уже ведется. Ожидается, что к 2030 г. госкорпорация сможет внести вклад в размере 1 трлн руб. в капитализацию российского фондового рынка.