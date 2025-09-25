Минфин ожидает несколько IPO госкомпаний в 2026 году
Министерство финансов ожидает несколько первичных размещений акций (IPO) государственных компаний в 2026 г. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на Международном банковском форуме, передает «РБК Инвестиции».
По его словам, Минфин совместно с Банком России подготовили рекомендации для госкомпаний. Старший вице-президент – директор Дом.РФ Александр Аксаков говорил про IPO госкорпорации. Это будет первое первичное размещение акций, которое состоится в 2025 г.
«В следующем году рассчитываем на несколько еще IPO», – подчеркнул Чебесков.
Возможность выхода Дом.РФ на биржу обсуждается с 2024 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Кабмин также одобрил внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров. Организатором IPO будет ВТБ. Глава банка Андрей Костин говорил, что подготовка уже ведется. Ожидается, что к 2030 г. госкорпорация сможет внести вклад в размере 1 трлн руб. в капитализацию российского фондового рынка.