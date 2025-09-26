Стоимость Brent выросла до $69,68 за баррель

11 сентября Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 г. по сравнению с 2024 г. В ежемесячном отчете сказано, что агентство ожидает увеличения спроса на нефть в мире в этом году на 740 000 баррелей в сутки (б/с). В августе МЭА прогнозировало показатель на уровне 685 000 б/с.