Стоимость Brent выросла до $69,68 за баррель
Цена ноябрьских фьючерсов марки Brent выросла на 0,37% и достигла $67,68 за баррель по состоянию на 9:40 мск, следует из данных платформы Investing.
11 сентября Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 г. по сравнению с 2024 г. В ежемесячном отчете сказано, что агентство ожидает увеличения спроса на нефть в мире в этом году на 740 000 баррелей в сутки (б/с). В августе МЭА прогнозировало показатель на уровне 685 000 б/с.
Оценка роста спроса на нефть за 2026 г. снизилась с 699 000 б/с до 698 000 б/с. Агентство скорректировало данные и по спросу на нефть в сторону повышения. В 2024 г. спрос оценивается в 103,14 млн б/с, в 2025 г. – 103,87 млн б/с (в августе – 103,74 млн б/с), в 2026 г. – 104,57 млн б/с (в августе – 104,44 млн б/с).
7 сентября Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман достигли договоренности скорректировать объем добычи нефти в октябре на 137 000 б/с. Решение было принято в связи со «стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти».