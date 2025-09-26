ФРИИ планирует провести IPO «дочки» в ближайшие годы

По словам главы ФРИИ, активы, которые войдут в «ФРИИ дивидендный первый», растут более чем на 30% в год и формируют хороший дивидендный поток. Проводить IPO каждой быстрорастущей компании в фонде считают нецелесообразным, так как это будет в шесть раз дольше, чем разместить пакет из шести компаний. Также нужно ждать, пока каждая из них вырастет до самостоятельного IPO, однако есть риск, что какие-то так и не вырастут. Варламов указал, что новый холдинг будет управлять диверсифицированным портфелем активов, что даст ему отдельные преимущества.