ФРИИ планирует провести IPO «дочки» в ближайшие годы
АО «ФРИИ дивидендный первый» было создано в августе 2025 г. Ему уже переданы 26% «Доксинбокса» и 29% «Брендквада». В ближайшее время в холдинг планируют передать еще четыре стартапа, до завершения процедуры они не раскрываются.
Варламов уточнил, что стратегия фонда предполагает финансирование активов, которые через один-два инвестиционных раунда могут стать прибыльными и платить дивиденды. Всего в портфеле ФРИИ два десятка компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды. Фонд анализировал их, чтобы выработать модель поиска подобных компаний на ранних стадиях и выращивания до состояния дивидендных.
По словам главы ФРИИ, активы, которые войдут в «ФРИИ дивидендный первый», растут более чем на 30% в год и формируют хороший дивидендный поток. Проводить IPO каждой быстрорастущей компании в фонде считают нецелесообразным, так как это будет в шесть раз дольше, чем разместить пакет из шести компаний. Также нужно ждать, пока каждая из них вырастет до самостоятельного IPO, однако есть риск, что какие-то так и не вырастут. Варламов указал, что новый холдинг будет управлять диверсифицированным портфелем активов, что даст ему отдельные преимущества.
18 сентября председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе Московского финансового форума, что около 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в стране. Она отметила огромный потенциал фондового рынка. 25 сентября заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил на Международном банковском форуме, что Минфин ожидает несколько IPO государственных компаний в 2026 г.