«ДОМ.РФ» планирует направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли

18 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что IPO «ДОМ.РФ» пройдет в конце ноября 2025 г. Возможность выхода госкорпорации на биржу обсуждается с 2024 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Правительство одобрило и внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров. Организатором IPO будет ВТБ. К 2030 г. госкорпорация сможет внести вклад в 1 трлн руб. в капитализацию фондового рынка России.