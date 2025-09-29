«ДОМ.РФ» планирует направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли
«ДОМ.РФ» собирается выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Об этом заявил директор по рынкам капитала госкорпорации Александр Талачев на Форуме розничных инвесторов.
«Мы будем целиться в 50-процентный уровень выплат и считаем, что госкомпании – это для инвесторов интересная возможность с точки зрения того, что очень высокий уровень финансовой устойчивости», – подчеркнул Талачев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, есть исключения, но в большинстве государство как акционер заинтересовано в том, чтобы выплаты дивидендов и дивидендная политика были предсказуемыми.
30 июня наблюдательный совет «ДОМ.РФ» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 146,5 руб. на одну обыкновенную акцию. На следующий день государство одобрило выплату дивидендов по итогам прошлого года в рекомендованном советом размере.
18 сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что IPO «ДОМ.РФ» пройдет в конце ноября 2025 г. Возможность выхода госкорпорации на биржу обсуждается с 2024 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Правительство одобрило и внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров. Организатором IPO будет ВТБ. К 2030 г. госкорпорация сможет внести вклад в 1 трлн руб. в капитализацию фондового рынка России.