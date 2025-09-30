Акции «М.видео» выросли после новости об участии JD.com в допэмиссии

30 сентября «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «М.видео» ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в допэмиссии. Часть договоренностей находится в завершающей стадии, в том числе с JD.com. Другой собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что JD.com получила от ПАО «М.видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не уточнили, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить JD.com.