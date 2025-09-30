Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «М.видео» выросли после новости об участии JD.com в допэмиссии

Ведомости

Акции «М.видео» выросли на новости о том, что крупнейший онлайн-ретейлер Китая JD.com может принять участие в допэмиссии компании. По состоянию на 09:30 мск бумаги показали рост на 9,84% и достигли 63,6 руб. за акцию, следует из данных Московской биржи.

30 сентября «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «М.видео» ведет переговоры со стратегическими инвесторами по участию в допэмиссии. Часть договоренностей находится в завершающей стадии, в том числе с JD.com. Другой собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что JD.com получила от ПАО «М.видео» необходимые документы для рассмотрения. Источники не уточнили, какую долю в допэмиссии сети магазинов электроники и бытовой техники может получить JD.com.

Собеседник, близкий к «М.видео», рассказал, что стороны также обсуждают размещение ассортимента JD.com на сайте и в магазинах сети и развитие трансграничной торговли через онлайн-канал продаж российского ритейлера.

8 сентября совет директоров ПАО «М.видео» вынес на внеочередное собрание акционеров 13 октября вопрос о замене закрытой подписки на 500 млн акций открытой на 1,5 млрд акций. Представитель компании пояснил «Ведомостям», что это решение «позволяет иметь гибкость в выборе способов финансирования и завершить докапитализацию на 30 млрд руб. без увеличения долговой нагрузки». Фактический объем размещения определит рынок.

