Совкомбанк рассмотрит выплату второй части дивидендов в начале IV квартала
Совкомбанк планирует рассмотреть вопрос выплаты второй части дивидендов за 2024 г. в начале IV квартала 2025 г. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что банк продолжит делать выбор в пользу выплаты дивидендов, а не обратного выкупа собственных акций (buyback). В кредитной организации выразили готовность вернуться к buyback, если изменятся условия. Кроме того, напомнили там, для обратного выкупа акций требуется отдельное согласие Банка России.
«Дивиденды проще: все проходит в рамках дивидендной политики и не требует одобрения регулятора», – пояснили в Совкомбанке.
2 июля акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов по итогам 2024 г. В мае наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на акцию. Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составил 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Точные сроки и размер выплат второго этапа не определены.
Совкомбанк остается приверженным долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% прибыли среди акционеров. При этом в банке сообщали, что в зависимости от обстоятельств, чтобы максимизировать долгосрочную акционерную стоимость, доля распределяемой прибыли может быть скорректирована в сторону снижения.