Совкомбанк рассмотрит выплату второй части дивидендов в начале IV квартала

2 июля акционеры Совкомбанка одобрили выплату первого транша дивидендов по итогам 2024 г. В мае наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,35 руб. на акцию. Согласно принятому решению, дивиденды за 2024 г. будут выплачены в два этапа. Первый транш составил 10% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Точные сроки и размер выплат второго этапа не определены.