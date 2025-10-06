Мосбиржа подвела итоги размещения корпоративных облигаций в сентябре
В сентябре на Московской бирже было размещено 145 выпусков корпоративных облигаций 73 эмитентов совокупным объемом 1,08 трлн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель торговой площадки.
Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Мосбирже в сентябре составил 3,4 трлн руб. без учета однодневных облигаций. В августе 2024 г. показатель составлял 2,2 трлн руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на площадке за сентябрь достиг 1,77 трлн руб., включая однодневные облигации на сумму 293 млрд руб.
Суммарный объем вторичных торгов облигациями в сентябре составил 1,95 трлн руб. против 798 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Общий объем операций физлиц на рынке облигаций Мосбиржи достиг 591,3 млрд руб. В сентябре 2024 г. он составлял 257 млрд руб. Доля таких операций в общем объеме торгов облигациями составила 29,3%. Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом с облигациями за месяц составил 319,9 млрд руб. против 120,3 млрд руб. в сентябре прошлого года.
3 октября Мосбиржа сообщила, что частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на площадке рекордные 317 млрд руб. Это в 2,6 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Из них вложения в акции составили 75,2 млрд руб. в облигации – 236,5 млрд руб., в паи фондов – 5,3 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в первом месяце осени достигла 65%, облигациями – 14%.
Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в сентябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (28% и 6,9% соответственно), «Лукойла» (14,7%), «Газпрома» (13,3%), ВТБ (7,8%), «Т-технологий» (7%), МКПАО «Яндекс» (5,9%), ПАО «Полюс» (5,5%), «Роснефти» (5,5%), X5 (5,4%).