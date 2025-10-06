Мосбиржа подвела итоги размещения корпоративных облигаций в сентябре

3 октября Мосбиржа сообщила, что частные инвесторы в сентябре вложили в ценные бумаги на площадке рекордные 317 млрд руб. Это в 2,6 раза больше средств по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Из них вложения в акции составили 75,2 млрд руб. в облигации – 236,5 млрд руб., в паи фондов – 5,3 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в первом месяце осени достигла 65%, облигациями – 14%.