Налоговый вычет семей по долгосрочным сбережениям увеличится до 1 млн рублей

Максимальный размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений для семей с детьми вырастет до 1 млн руб. Для каждого родителя сумма вычета составит до 500 000 руб. в год, если превышение связано с накоплениями в пользу детей. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минфине.

Речь идет о законопроекте с поправками в Налоговый кодекс о порядке налогообложения договоров долгосрочных сбережений. Документ был внесен правительством в Госдуму в мае 2025 г. и в июне принят в первом чтении.

Как рассказали источники, близкие к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, 6 октября она одобрила инициативу об увеличении вычета для родителей, формирующих накопления на имя детей. Поправки предусматривают повышение лимита инвестиций, на которые может быть предоставлен вычет, с 400 000 до 500 000 руб. за налоговый период.

Размер налогового вычета будет зависеть от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы участников программ, – от 13 до 22%. Отметим, что к продуктам долгосрочных сбережений относятся программа долгосрочных сбережений (ПДС), негосударственное пенсионное обеспечение, а также добровольное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

1 сентября сообщалось, что участники программы ПДС получили первое софинансирование от государства. По данным Минфина, около 2,6 млн граждан получат от государства в общей сложности почти 52 млрд руб.

