Налоговый вычет семей по долгосрочным сбережениям увеличится до 1 млн рублей

Максимальный размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений для семей с детьми вырастет до 1 млн руб. Для каждого родителя сумма вычета составит до 500 000 руб. в год, если превышение связано с накоплениями в пользу детей. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минфине.