Glorax завершила регистрацию в ПАО в рамках подготовки к IPO

Ведомости

Девелопер «Глоракс» (группа компаний Glorax) перерегистрировался в публичное акционерное общество (ПАО) в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании.

«Регистрация ПАО – это не просто формальное изменение, а последовательный шаг в рамках подготовки к выходу на биржу. Решение о проведении IPO будет приниматься с учетом рыночной конъюнктуры», – уточнили там.

16 июля «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что «Глоракс» собирается провести IPO ранней осенью. Организаторами размещения станут Сбербанк и Т-банк, схема сделки – cash-in: привлеченные средства поступят в компанию и будут направлены на региональную экспансию и покупку земельных активов. По словам собеседников, объем размещения может составить 5–6 млрд руб.

19 июня стало известно о намерении «Глоракса» провести IPO. Вице-президент по работе с публичными рынками компании Петр Крючков заявил, что IPO необходимо в качестве стратегического шага. Девелопер планирует инвестировать в земельные активы, которые пока не институционализированы в России.

