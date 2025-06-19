Airo и GloraХ заявили о намерении провести IPO

Вице-президент по работе с публичными рынками GloraХ Петр Крючков заявил, что IPO необходимо компании в качестве стратегического шага. По его словам, девелопер намерен инвестировать в земельные активы, которые пока не институционализированы в России. Он сравнил этот процесс в РФ с развитием инвестиций в Дубае, где уже систематизирована работа с участками. IPO, отметил Крючков, поможет привлечь крупных инвесторов к этому классу активов. Сейчас на бирже торгуются облигации девелопера.