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Airo и GloraХ заявили о намерении провести IPO

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Онлайн-сервис бытовых услуг Airo и девелопер GloraX намерены провести первичное публичное размещение (IPO). Об этом компании объявили на сессии Capital Markets в Т-Дворе.

По словам основателя Airo Антона Драчева, IPO позволит провести недавнее привлечение в компанию средств. Он рассказал, что этот шаг повлечет за собой ежегодное удвоение бизнеса с 2026 г. Он отметил «снижение планки по размеру компаний» в последние годы для проведения процедуры, а также рост Airo. Выручка компании увеличилась в 2024 г. на 34% и достигла 500 млн руб.

Вице-президент по работе с публичными рынками GloraХ Петр Крючков заявил, что IPO необходимо компании в качестве стратегического шага. По его словам, девелопер намерен инвестировать в земельные активы, которые пока не институционализированы в России. Он сравнил этот процесс в РФ с развитием инвестиций в Дубае, где уже систематизирована работа с участками. IPO, отметил Крючков, поможет привлечь крупных инвесторов к этому классу активов. Сейчас на бирже торгуются облигации девелопера.

17 июня о начале вторичного публичного предложения (SPO) объявила компания «Озон фармацевтика». Стало известно, что цена предложения будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 руб. за акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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