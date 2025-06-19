Airo и GloraХ заявили о намерении провести IPO
Онлайн-сервис бытовых услуг Airo и девелопер GloraX намерены провести первичное публичное размещение (IPO). Об этом компании объявили на сессии Capital Markets в Т-Дворе.
По словам основателя Airo Антона Драчева, IPO позволит провести недавнее привлечение в компанию средств. Он рассказал, что этот шаг повлечет за собой ежегодное удвоение бизнеса с 2026 г. Он отметил «снижение планки по размеру компаний» в последние годы для проведения процедуры, а также рост Airo. Выручка компании увеличилась в 2024 г. на 34% и достигла 500 млн руб.
Вице-президент по работе с публичными рынками GloraХ Петр Крючков заявил, что IPO необходимо компании в качестве стратегического шага. По его словам, девелопер намерен инвестировать в земельные активы, которые пока не институционализированы в России. Он сравнил этот процесс в РФ с развитием инвестиций в Дубае, где уже систематизирована работа с участками. IPO, отметил Крючков, поможет привлечь крупных инвесторов к этому классу активов. Сейчас на бирже торгуются облигации девелопера.
17 июня о начале вторичного публичного предложения (SPO) объявила компания «Озон фармацевтика». Стало известно, что цена предложения будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 руб. за акцию.