Девелопер Glorax планирует IPO ранней осенью

Девелопер Glorax планирует IPO ранней осеньюСделка пройдет в формате cash-in, а объем размещения при текущем рынке не превысит 6 млрд
Девелопер Glorax планирует провести первичное публичное размещение (IPO) ранней осенью, основными банками-организаторами выбраны Сбербанк и Т-банк, рассказал «Ведомостям» один собеседник, знакомый с планами компании, и второй, знающий это от одного из организаторов. Вечером 15 июля Glorax разместила два сущфакта, из которых следует, что Сбербанк и Т-банк оказывают компании «услуги по организации размещения ценных бумаг», включая консультационные.
Предварительно компания ориентируется на раннюю осень и своим размещением может открыть то самое окно IPO, которого все ждут, говорят оба собеседника «Ведомостей». При текущем рынке и его пропускной способности объем размещения может быть 5–6 млрд руб., отмечает один из них. По словам источника, сейчас хороший момент для компаний использовать капитал, потому что можно сделать задел на будущее, «пока конкуренты притормозили». Оценки компании пока нет, заключает он.
В Glorax никогда не скрывали амбиций компании по проведению IPO, последовательно информируя об этом рынок, сказал «Ведомостям» президент и член совета директоров Glorax Дмитрий Кашинский. «Мы всегда подчеркивали, что сделка возможна лишь при формировании долгосрочного тренда на снижение ставок, что позволит добиться более справедливой оценки», – отметил он.
Сделка полностью пройдет по схеме cash-in, т. е. средства поступят в компанию, рассказал Кашинский. Эти деньги будут направлены на финансирование дальнейшей экспансии девелопера в регионы.
Какой объем будет предложен рынку, срок размещения, предварительную оценку компании, а также кто будет организатором IPO, глава Glorax не раскрыл. Тайминг будет зависеть от дальнейших шагов по снижению ставки и восстановлению мультипликаторов публичных игроков, отметил он.
«Ведомости» направили запросы в Сбербанк и Т-банк.
О том, что Glorax рассматривает IPO, в середине июня на «Т-дворе» рассказывал вице-президент по работе с публичными рынками компании Петр Крючков. По его словам, девелопер намерен инвестировать в земельные активы, которые пока не институционализированы в России.
Сейчас на бирже торгуется четыре выпуска облигаций Glorax суммарным объемом более 6 млрд руб.
Выручка Glorax в 2024 г. выросла в 2,4 раза год к году и достигла 32,6 млрд руб. Чистая прибыль компании за этот период составила 1,2 млрд руб. против 500 млн годом ранее. EBITDA девелопера за 2024 г. выросла в 2,5 раза до 10,3 млрд руб., а ее рентабельность увеличилась на 2 п. п. до 32%.
Glorax основана в 2014 г. бывшим совладельцем Tekta Group Андреем Биржиным. В портфеле компании порядка 7,5 млн кв. м, по собственным данным. Девелопер изначально начинал работать в Санкт-Петербурге, но в последние годы активно выходит и в другие регионы. Сейчас у компании есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ярославле, Мурманске, Омске. В этом году стало известно, что компания покупает активы на Дальнем Востоке.
В целом компания хорошо растет и имеет хорошую маржинальность по EBITDA, говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ «Финам» Леонид Павликов. Перспективы на фондовом рынке у компании есть, основной вопрос – состояние рынка в момент выхода, считает эксперт.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Волкова