Девелопер Glorax планирует IPO ранней осенью

Предварительно компания ориентируется на раннюю осень и своим размещением может открыть то самое окно IPO, которого все ждут, говорят оба собеседника «Ведомостей». При текущем рынке и его пропускной способности объем размещения может быть 5–6 млрд руб., отмечает один из них. По словам источника, сейчас хороший момент для компаний использовать капитал, потому что можно сделать задел на будущее, «пока конкуренты притормозили». Оценки компании пока нет, заключает он.