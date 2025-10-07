Газета
СД «Лукойла» утвердил программу облигаций с лимитом в 500 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров ПАО «Лукойл» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены бумаги максимальным номиналом 500 млрд руб. или эквивалент суммы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.

В настоящий момент у «Лукойла» в обращении находится четыре выпуска замещающих облигаций.

6 октября Мосбиржа объявила, что в сентябре на площадке было размещено 145 выпусков корпоративных облигаций 73 эмитентов совокупным объемом 1,08 трлн руб. Общий объем торгов облигациями на Мосбирже в сентябре составил 3,4 трлн руб. без учета однодневных облигаций.

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на площадке за сентябрь достиг 1,77 трлн руб., включая однодневные облигации на 293 млрд руб. Суммарный объем вторичных торгов облигациями составил 1,95 трлн руб. против 798 млрд руб. за сентябрь 2024 г.

