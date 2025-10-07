СД «Лукойла» утвердил программу облигаций с лимитом в 500 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Лукойл» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены бумаги максимальным номиналом 500 млрд руб. или эквивалент суммы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.