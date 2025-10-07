СД «Лукойла» утвердил программу облигаций с лимитом в 500 млрд рублей
Совет директоров ПАО «Лукойл» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены бумаги максимальным номиналом 500 млрд руб. или эквивалент суммы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте центра по раскрытию корпоративной информации.
В настоящий момент у «Лукойла» в обращении находится четыре выпуска замещающих облигаций.
Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на площадке за сентябрь достиг 1,77 трлн руб., включая однодневные облигации на 293 млрд руб. Суммарный объем вторичных торгов облигациями составил 1,95 трлн руб. против 798 млрд руб. за сентябрь 2024 г.