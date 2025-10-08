Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос об отмене дивидендной политики
Совет директоров ПАО «ПИК – специализированный застройщик» рассмотрит на заседании вопрос об отмене дивидендной политики, следует из повестки совещания на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <…> Об отмене дивидендной политики в ПАО "ПИК СЗ"», – указано в повестке.
Проведение заседания запланировано на 8 октября.
В мае совет директоров ПИК рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 г. Чистую прибыль в размере 3 млрд руб., полученную по результатам 2024 г., рекомендовано не распределять.
Чистая прибыль девелопера ПИК по результатам 2024 г. упала почти вдвое до 28,7 млрд руб. На снижение показателя прибыли повлиял значительный рост общих финансовых расходов.