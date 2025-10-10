Рынок акций начал основную сессию со снижения индексов
Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,25% и достиг 2631,86 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,25% до 1018,41 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.
Подешевели акции ПИК (-2,74%), «Самолета» (-1,43%), «СПБ биржи» (-0,92%), ПАО «Мечел» (-0,59%), ВТБ (-0,58%), Сбербанка (-0,38%), ПАО «Полюс» (-0,35%). Подорожали бумаги ПАО «ИВА» (+1,89%), «Лукойла» (+0,25%), «Норильского никеля» (+0,02%) и «Газпрома» (+0,01%).
10 октября на открытии торгов утренней сессии индекс IMOEX2 снижался на 0,31% и составлял 2630,12 пункта на 07:00 мск. К 07:10 мск индекс Мосбиржи упал на 0,51% и достиг 2625 пунктов.
9 октября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 2,96% до 2638 пунктов, индекс РТС – на 3,13% и достиг 1020 пунктов. Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Норильского никеля» (+6,6%), «Татнефти» (+5,0%), НЛМК (+4,0%), «Новатэка» (+3,5%), МКПАО «Яндекс» (+3,5%). Лидерами падения среди «голубых фишек» были бумаги ПАО «Полюс» (-0,7%).