Рынок акций начал основную сессию со снижения индексов

Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал снижение. По состоянию на 10:01 мск индекс Мосбиржи упал на 0,25% и достиг 2631,86 пункта, индекс РТС также уменьшился на 0,25% до 1018,41 пункта, следует из данных на сайте торговой площадки.