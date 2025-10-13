Инвесторы массово скупают акции палладиевых фондов на фоне роста цен на палладий

По данным Investing.com, на прошлой неделе платина обновила пятилетний максимум и приблизилась к барьеру $1700 за тройскую унцию. С начала недели платина выросла на 4%, палладий – на более чем 16%. За три недели стоимость металлов увеличилась на 16,6% и 27,6% соответственно. Такими высокими темпами палладий не дорожал с начала марта 2022 г. Тогда на фоне начала спецоперации и антироссийских санкций цена металла выросла на 45% до $3200. Инвесторы опасались возможных перебоев с поставкой металла из России. По этой же причине увеличилась стоимость цветных металлов.