Инвесторы массово скупают акции палладиевых фондов на фоне роста цен на палладий
Стоимость палладия выросла на 16% до $1500 за тройскую унцию впервые с мая 2023 г. С начала осени драгметлл подорожал на 32%. В результате ротации капитала из подорожавшего золота часть средств поступает в палладиевые фонды. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным Investing.com, на прошлой неделе платина обновила пятилетний максимум и приблизилась к барьеру $1700 за тройскую унцию. С начала недели платина выросла на 4%, палладий – на более чем 16%. За три недели стоимость металлов увеличилась на 16,6% и 27,6% соответственно. Такими высокими темпами палладий не дорожал с начала марта 2022 г. Тогда на фоне начала спецоперации и антироссийских санкций цена металла выросла на 45% до $3200. Инвесторы опасались возможных перебоев с поставкой металла из России. По этой же причине увеличилась стоимость цветных металлов.
Нынешний взлет котировок вызван спекулятивной игрой инвесторов на фоне отставания металла от динамики золота. За последние три года золото подорожало почти вдвое и на прошлой неделе впервые в истории закрепилось выше $4000. В то же время цена палладия выросла лишь на 15%. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Сергей Кривохижин отметил, что из драгметаллов у палладия слабее всего инвестиционная составляющая и сильнее всего фундаментальная промышленная. За счет этого драгметалл в 2025 г. отставал по динамике роста от золота, платины и серебра и наверстывает упущенное.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская пояснила, что в ситуации стремительного роста золота рынок также переоценивает цену на другие драгметаллы. Причиной стало то, что спекулятивный капитал находится в поиске недооцененных активов и, когда один актив быстро растет, следом начинают подтягиваться и другие металлы за счет перетока капитала из золота. Кривохижин уточнил, что в последние недели увеличились притоки спекулятивного капитала в медь, алюминий, цинк, что играет на руку и палладию.
По данным Bloomberg, за последние пять рабочих дней активы биржевых фондов возросли на 70 000 унций (2,2 т) и впервые с мая 2018 г. превысили 1 млн унций (32 т). Недельный прирост активов стал максимальным с августа 2015 г. В денежном выражении объем инвестиций составил около $100 млн. Недельный спрос палладиевых ETF достиг более 38% мирового потребления металла за этот период.
9 октября стоимость серебра на товарной бирже Comex выросла на 4% и составила $51,2 за унцию. В прошлый раз цена серебра превысила отметку $50 в начале 1980 г. Днем ранее цена фьючерса на золото на Comex впервые в истории увеличилась до $4054,9. Рост спроса на драгметалл произошел на фоне шатдауна в США – приостановки работы федерального правительства впервые почти за семь лет.