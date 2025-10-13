«Авто финанс банк» соберет заявки на облигации на 10 млрд рублей в конце октября
Купон по выпуску БО-001P-16 со сроком обращения 840 дней будет фиксированным, ориентир – не выше значения кривой бескупонной доходности Мосбиржи на 2,5 года + 325 б. п. Выпуск БО-001P-17 является трехлетним флоатером, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России составляет не более 250 б. п. Организаторами станут Совкомбанк и «Синара», агентом по размещению выступит Совкомбанк.
Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Транш с фиксированной доходностью могут приобрести неквалифицированные инвесторы, флоатер – при условии прохождения теста.
«Авто финанс банк» специализируется на выдаче автокредитов и финансировании автодилеров. В июне 2023 г. «АвтоВАЗ» купил банк у холдинга BARN B.V., в котором альянсу Renault-Nissan принадлежало 60%, а остальное – банку «Юникредит». В июле того же года «АвтоВАЗ» принял решение переименовать «РН банк» в «Авто финанс банк».