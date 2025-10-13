«Авто финанс банк» соберет заявки на облигации на 10 млрд рублей в конце октября

«Авто финанс банк» специализируется на выдаче автокредитов и финансировании автодилеров. В июне 2023 г. «АвтоВАЗ» купил банк у холдинга BARN B.V., в котором альянсу Renault-Nissan принадлежало 60%, а остальное – банку «Юникредит». В июле того же года «АвтоВАЗ» принял решение переименовать «РН банк» в «Авто финанс банк».