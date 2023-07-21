«АвтоВАЗ» переименовал приобретенный «РН банк» в «Авто финанс банк»

«АвтоВАЗ» купил банк у холдинга BARN B.V., в котором альянсу Renault–Nissan принадлежало 60%, а остальное – банку «Юникредит» – дочке итальянской группы UniCredit. Разрешение на покупку «РН банка» российской компании выдал президент Владимир Путин в ноябре 2022 г. Решение было принято после того, как Renault и Nissan объявили об уходе из России и намерении передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». Сделка была закрыта в конце июня этого года. По ее итогам «АвтоВАЗ» получил 100% акций кредитной организации.