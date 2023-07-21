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«АвтоВАЗ» переименовал приобретенный «РН банк» в «Авто финанс банк»

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«АвтоВАЗ» решил переименовать «РН банк», приобретенный у холдинга BARN B.V., в «Авто финанс банк». Об этом сообщает «Интерфакс».

«АвтоВАЗ» избрал новый состав совета директоров, досрочно прекратив полномочия прежнего. Информация о том, кто в него вошел, не уточняется.

«АвтоВАЗ» купил банк у холдинга BARN B.V., в котором альянсу Renault–Nissan принадлежало 60%, а остальное – банку «Юникредит» – дочке итальянской группы UniCredit. Разрешение на покупку «РН банка» российской компании выдал президент Владимир Путин в ноябре 2022 г. Решение было принято после того, как Renault и Nissan объявили об уходе из России и намерении передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». Сделка была закрыта в конце июня этого года. По ее итогам «АвтоВАЗ» получил 100% акций кредитной организации.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке «РН-банка»

«РН банк» специализируется на выдаче автокредитов и финансировании автодилеров. 1 февраля 2023 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) определило кредитный рейтинг банка на уровне АА(RU), прогноз «развивающийся».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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