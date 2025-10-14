ПИК в ближайшие годы не собирается возвращаться к выплатам дивидендов
В компании уточнили, что текущая дивидендная политика потеряла актуальность.
8 октября совет директоров ГК «ПИК» на заседании принял решение отменить утвержденную в 2023 г. дивидендную политику. На следующий день Мосбиржа объявила, что акции ПИК не соответствуют первому уровню листинга. Биржа дала девелоперу срок до апреля 2026 г. для устранения замечаний по дивидендной политике.
По итогам 2024 г. чистая прибыль ПИК упала почти вдвое до 28,7 млрд руб. 21 мая 2025 г. совет директоров девелопера рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за прошлый год. Чистую прибыль в 3 млрд руб., полученную за 2024 г., рекомендовано не распределять.