ПИК в ближайшие годы не собирается возвращаться к выплатам дивидендов

По итогам 2024 г. чистая прибыль ПИК упала почти вдвое до 28,7 млрд руб. 21 мая 2025 г. совет директоров девелопера рекомендовал не начислять и не выплачивать дивиденды за прошлый год. Чистую прибыль в 3 млрд руб., полученную за 2024 г., рекомендовано не распределять.