Акции «Полюса» дешевеют пятый день подряд

В первом полугодии 2025 г. выручка «Полюса» по МСФО выросла на 35% в годовом выражении и достигла $3,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 32% и составил $2,7 млрд. Чистая прибыль возросла на 27% до $2 млрд. Скорректированная чистая прибыль (без учета обесценения активов, прибылей и убытков от производных финансовых инструментов и курсовых разниц) выросла на 20% и достигла $1,4 млрд.