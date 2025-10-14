Акции «Полюса» дешевеют пятый день подряд
Акции золотодобывающей компании «Полюс» на Московской бирже подешевели на 5% до 2112,4 руб. по состоянию на 16:40 мск, следует из данных торговой площадки.
Бумаги «Полюса» снижаются пятый день подряд. С 8 октября они подешевели на 13,5%.
В первом полугодии 2025 г. выручка «Полюса» по МСФО выросла на 35% в годовом выражении и достигла $3,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 32% и составил $2,7 млрд. Чистая прибыль возросла на 27% до $2 млрд. Скорректированная чистая прибыль (без учета обесценения активов, прибылей и убытков от производных финансовых инструментов и курсовых разниц) выросла на 20% и достигла $1,4 млрд.
В то же время в январе–июне 2025 г. «Полюс» сократил производство золота на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 1,3 млн тройских унций. Основной причиной стало плановое сокращение производства на ключевом активе компании – месторождении «Олимпиада», которое является одним из крупнейших в России.