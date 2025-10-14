Сбербанк нарастил объем программы биржевых облигаций до 3 трлн рублей

Программа облигаций кредитной организации была зарегистрирована в октябре 2015 г. Срок ее действия был продлен с 10 лет до бессрочного. Банк также уточнил виды выплачиваемых доходов по облигациям в рамках программы и включил возможность размещения облигаций с переменным купоном.