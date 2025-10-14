Сбербанк нарастил объем программы биржевых облигаций до 3 трлн рублей
Сбербанк увеличил объем программы облигаций с 1,7 трлн руб. до 3 трлн руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Программа облигаций кредитной организации была зарегистрирована в октябре 2015 г. Срок ее действия был продлен с 10 лет до бессрочного. Банк также уточнил виды выплачиваемых доходов по облигациям в рамках программы и включил возможность размещения облигаций с переменным купоном.
Мосбиржа внесла соответствующие изменения в программу и проспект бумаг 13 октября.
30 мая Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых привязана к динамике стоимости биткойна. Представитель банка отметил, что ценные бумаги предоставляют инвесторам двойную экспозицию – доход можно получить от динамики стоимости криптовалюты в долларах США и от возможного укрепления курса американской валюты к рублю.
Доступ к облигациям получил ограниченный круг квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке. В банке заявили, что новые размещения подобных бумаг с экспозицией на криптовалюты планируется делать с полноценным листингом на Мосбирже.