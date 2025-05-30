Сбербанк выпустил структурные облигации на биткойн
Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых привязана к динамике стоимости биткойна, сообщил «Ведомостям» его представитель. Ценные бумаги предоставляют инвесторам двойную экспозицию – доход можно получить как от динамики стоимости криптовалюты в долларах США, так и от возможного укрепления курса американской валюты к рублю, говорит он. Сделки с инструментом осуществляются в рублях по российскому праву и в локальной инфраструктуре, подчеркнул собеседник.
Облигации доступны ограниченному кругу квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке, говорит представитель Сбербанка. Следующие размещения подобных бумаг с экспозицией на криптовалюты банк планирует делать с полноценным листингом на Московской бирже, заметил он.
Также Сбербанк намерен дать клиентам доступ к биржевым инструментам с экспозицией на криптовалюту, например фьючерс на биткойн будет доступен в «Сберинвестициях» сразу после того, как его запустит Мосбиржа, заверил собеседник. Московская биржа объявила о намерении сделать это в июне.
28 мая Банк России сообщил, что кредитные организации могут предлагать квалифицированным инвесторам бумаги, производные финансовые инструменты и цифровые активы с привязкой к цене криптовалюты, которые не предусматривают их фактическую поставку.