Сбербанк выпустил структурные облигации на биткойн

Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых привязана к динамике стоимости биткойна, сообщил «Ведомостям» его представитель. Ценные бумаги предоставляют инвесторам двойную экспозицию – доход можно получить как от динамики стоимости криптовалюты в долларах США, так и от возможного укрепления курса американской валюты к рублю, говорит он. Сделки с инструментом осуществляются в рублях по российскому праву и в локальной инфраструктуре, подчеркнул собеседник.