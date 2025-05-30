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Сбербанк выпустил структурные облигации на биткойн

Ведомости

Сбербанк выпустил структурные облигации, доходность которых привязана к динамике стоимости биткойна, сообщил «Ведомостям» его представитель. Ценные бумаги предоставляют инвесторам двойную экспозицию – доход можно получить как от динамики стоимости криптовалюты в долларах США, так и от возможного укрепления курса американской валюты к рублю, говорит он. Сделки с инструментом осуществляются в рублях по российскому праву и в локальной инфраструктуре, подчеркнул собеседник.

Облигации доступны ограниченному кругу квалифицированных инвесторов на внебиржевом рынке, говорит представитель Сбербанка. Следующие размещения подобных бумаг с экспозицией на криптовалюты банк планирует делать с полноценным листингом на Московской бирже, заметил он.

Также Сбербанк намерен дать клиентам доступ к биржевым инструментам с экспозицией на криптовалюту, например фьючерс на биткойн будет доступен в «Сберинвестициях» сразу после того, как его запустит Мосбиржа, заверил собеседник. Московская биржа объявила о намерении сделать это в июне.

28 мая Банк России сообщил, что кредитные организации могут предлагать квалифицированным инвесторам бумаги, производные финансовые инструменты и цифровые активы с привязкой к цене криптовалюты, которые не предусматривают их фактическую поставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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