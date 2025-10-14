Рынок акций упал после анонса заявления США о поставках оружия Украине

Российский рынок акций обвалился после того, как постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал «крупное заявление» о поставках оружия Украине на 15 октября. К 17:15 мск индекс Московской биржи упал на 1,44% и достиг 2539,35 пункта, индекс РТС также сократился на 1,44% до 989,34 пункта, следует из данных площадки.