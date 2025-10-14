Рынок акций упал после анонса заявления США о поставках оружия Украине
Российский рынок акций обвалился после того, как постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал «крупное заявление» о поставках оружия Украине на 15 октября. К 17:15 мск индекс Московской биржи упал на 1,44% и достиг 2539,35 пункта, индекс РТС также сократился на 1,44% до 989,34 пункта, следует из данных площадки.
Лидерами падения среди «голубых фишек» стали акции «Татнефти» (-6,43%), ГК «ПИК» (-6,21%), ПАО «Полюс» (-5,13%), СПБ биржи (-3,75%), ПАО «НМЛК» (-2,62%). Подорожали бумаги ПАО «Ростелеком» (+1,54%).
14 октября Уитакер объявил, что Вашингтон 15 октября сделает «крупное заявление» о поставках оружия Киеву. По его словам, эта программа жизненно важна для того, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров». Постпред США при НАТО также напомнил, что американский президент Дональд Трамп направил Украине «лучшее в мире вооружение».
6 октября Трамп сообщил, что «в определенной степени» принял решение о поставках дальнобойных ракет Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Он отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине ракет большой дальности.
Российская сторона негативно восприняла заявление Трампа. Официально поставки не начались, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что отправка ракет потребует прямого участия американских специалистов.