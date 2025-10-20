Газета
Главная / Инвестиции /

Ozon возобновит торги обыкновенными акциями на Мосбирже 11 ноября

Ведомости

Компания Ozon возобновит торги обыкновенными акциями на Московской бирже 11 ноября 2025 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что компания завершила автоматическую конвертацию американских депозитарных расписок Ozon в обыкновенные акции МКПАО «Озон». О точной дате торгов Мосбиржа сообщит инвесторам заранее.

В сообщении также указано, что компания сотрудничает с Мосбиржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на площадке.

В середине октября Мосбиржа включила акции ПАО «Озон фармацевтика» в первый уровень листинга. Директор по связям с инвесторами «Озон фармацевтики» Дмитрий Коваленко говорил, что повышение уровня листинга стало следствием увеличения числа акций в свободном обращении после вторичного публичного предложения акций (SPO).

