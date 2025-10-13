Мосбиржа внесла акции «Озон фармацевтики» в первый уровень листинга
Московская биржа включила акции ПАО «Озон фармацевтика» в первый уровень листинга. Об этом сообщается на сайте компании.
Директор по связям с инвесторами «Озон фармацевтики» Дмитрий Коваленко отметил, что повышение уровня листинга стало следствием увеличения числа акций в свободном обращении после вторичного публичного предложения акций (SPO).
10 октября «Озон фармацевтика» завершила размещение акций в рамках допэмиссии. Всего было размещено 69,1 млн акций по цене 42 руб. за бумагу.
На средства, привлеченные в рамках домэмиссии, «Озон» приобрел 65,9 млн акций для возврата займа ценных бумаг основателю компании. Акционеры воспользовались преимущественным правом и купили 3,2 млн бумаг. В результате число акций во владении основателя компании вернулось к исходному уровню до SPO. Невостребованные 9,4 млн бумаг будут аннулированы. После завершения сделки общее количество акций «Озон фармацевтики» в обращении составило менее 1,17 млрд штук, а free-float компании достиг 14%.
7 октября «Озон фармацевтика» завершила сбор заявок по преимущественному праву в рамках допэмиссии и реализовала более 3,2 млн акций. Всего в ходе размещения было выпущено 78,5 млн акций. 2 октября Мосбиржа временно запрещала короткие продажи акций компании из-за проведения допэмиссии.