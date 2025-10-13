Мосбиржа внесла акции «Озон фармацевтики» в первый уровень листинга

На средства, привлеченные в рамках домэмиссии, «Озон» приобрел 65,9 млн акций для возврата займа ценных бумаг основателю компании. Акционеры воспользовались преимущественным правом и купили 3,2 млн бумаг. В результате число акций во владении основателя компании вернулось к исходному уровню до SPO. Невостребованные 9,4 млн бумаг будут аннулированы. После завершения сделки общее количество акций «Озон фармацевтики» в обращении составило менее 1,17 млрд штук, а free-float компании достиг 14%.