Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 22 октября
По облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 г. предусмотрено 23 полугодовых купонных периода. Ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых. Первый купонный период составит 182 дня, выплата первого купона в сумме 59,84 руб. на облигацию запланирована на 24 декабря 2025 г. Последующие купоны, со 2-го по 24-й, также составят 59,84 руб.
По облигации серии 26252 с погашением 12 октября 2033 г. предусмотрено 15 полугодовых купонных периодов. Ставка купонного дохода установлена на уровне 0% годовых. Первый купонный период составит 182 дня, выплата первого купона в размере 62,33 руб. на облигацию запланирована на 22 апреля 2026 г. Последующие купоны, со 2-го по 16-й, также составят 62,33 руб.
15 октября Минфин провел крупнейшее с 2021 г. размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном, реализовав бумаги на общую сумму 258,69 млрд руб. по номиналу.
«Ведомости» писали, что рост интереса к ОФЗ связан с повышением их доходности. Если в августе она составляла 13,5-13,9%, то к середине октября выросла до 15-15,2%. В обзоре рисков финансовых рынков ЦБ отмечается, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров ЦБ 12 сентября доходность снижалась, поскольку участники рынка ожидали снижения ключевой ставки на 2 п. п.