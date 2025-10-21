Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 22 октября

«Ведомости» писали, что рост интереса к ОФЗ связан с повышением их доходности. Если в августе она составляла 13,5-13,9%, то к середине октября выросла до 15-15,2%. В обзоре рисков финансовых рынков ЦБ отмечается, что динамика доходности в сентябре зависела от ожиданий рынка по денежно-кредитной политике и проекту бюджета. До заседания совета директоров ЦБ 12 сентября доходность снижалась, поскольку участники рынка ожидали снижения ключевой ставки на 2 п. п.