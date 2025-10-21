Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ЦБ не согласился с изъятием акций миноритариев Соликамского завода

Регулятор обратится в Верховный суд
Ведомости

Изъятие акций у частных инвесторов негативно подрывает доверие к финансовому рынку. Об этом заявили «Ведомостям» в Банке России, не согласившись с решением кассации изъять акции у миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край).

«Изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку», – говорится в сообщении.

Регулятор намерен обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде РФ.

20 октября Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) удовлетворил требования прокуратуры по делу об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «СМЗ».

89,5% акций СМЗ были изъяты в пользу государства в 2022 г. по иску Генпрокуратуры. Акции принадлежали Сергею Кирпичеву (15,45%), Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). В мае этого года арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы 32 миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций в пользу государства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её