ЦБ не согласился с изъятием акций миноритариев Соликамского завода

89,5% акций СМЗ были изъяты в пользу государства в 2022 г. по иску Генпрокуратуры. Акции принадлежали Сергею Кирпичеву (15,45%), Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). В мае этого года арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобы 32 миноритариев СМЗ по делу об изъятии акций в пользу государства.