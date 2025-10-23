«Лукойл» отменил заседание совета директоров по дивидендам

ПАО «Лукойл» отменило заседание совета директоров по вопросу рекомендаций насчет размера дивидендов по акциям за девять месяцев 2025 г. и порядку их выплаты. Об этом говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.