«Лукойл» отменил заседание совета директоров по дивидендам
«В связи с принятием решения об отмене проведения заседания совета директоров ПАО «Лукойл», назначенного на 23 октября 2025 г., вышеуказанное сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня» считать недействительным», – указано в сообщении.
7 октября совет директоров ПАО «Лукойл» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены бумаги максимальным номиналом 500 млрд руб. или эквивалент суммы в иностранной валюте. На данный момент у «Лукойла» в обращении находится четыре выпуска замещающих облигаций.