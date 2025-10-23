Газета
Главная / Инвестиции /

«Лукойл» отменил заседание совета директоров по дивидендам

Ведомости

ПАО «Лукойл» отменило заседание совета директоров по вопросу рекомендаций насчет размера дивидендов по акциям за девять месяцев 2025 г. и порядку их выплаты. Об этом говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«В связи с принятием решения об отмене проведения заседания совета директоров ПАО «Лукойл», назначенного на 23 октября 2025 г., вышеуказанное сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня» считать недействительным», – указано в сообщении.

7 октября совет директоров ПАО «Лукойл» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой могут быть размещены бумаги максимальным номиналом 500 млрд руб. или эквивалент суммы в иностранной валюте. На данный момент у «Лукойла» в обращении находится четыре выпуска замещающих облигаций.

